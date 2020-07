Nella serata positiva della Roma, che batte 2-1 la Fiorentina, centra il sesto risultato utile consecutivo e consolida il quinto posto in classifica, c'è una brutta notizia a rovinare i pensieri di Fonseca: Lorenzo Pellegrini è infatti uscito al minuto 60 della gara contro la squadra viola in seguito a un brutto scontro tra la sua testa e la spalla di Milenkovic , nel quale il centrocampista giallorosso ha avuto la peggio.

Pellegrini è uscito dal campo, lasciando il posto a Zaniolo, sanguinando vistosamente dal naso. Portato immediatamente in ospedale è stato sottoposto a radiografia che ha evidenziato la frattura del setto nasale e la necessità di un intervento chirurgico per la riduzione della stessa. L'operazione si svolgerà lunedì mattina e soltanto al termine si potrà valutare l'eventuale rientro in campo per il centrocampista giallorosso, in vista dei prossimi impegni di campionato e soprattutto della sfida di Europa League del 6 agosto contro il Siviglia.