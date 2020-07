Serie A, il calendario del prossimo turno

Penultima giornata di campionato ai nastri di partenza. Conclusa domenica sera la 36^ giornata, le 20 squadre di Serie A si preparano a scendere in campo per il 37° turno, il penultimo di questo campionato. A dare il via alla nuova giornata saranno Parma e Atalanta che si sfideranno martedì 28 luglio alle 19.30 allo stadio Tardini; in serata, riflettori accesi su San Siro dove l’Inter affronta il Napoli alle 21.45. Le rimanenti otto gare si giocheranno mercoledì 29 luglio: 5 incontri in programma alle 19.30, gli altri 3 invece inizieranno all’ormai classico orario serale delle 21.45.