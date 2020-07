Primo scudetto in Italia per il difensore olandese, che a casa festeggia a modo suo il traguardo: la fidanzata Annekee Molenaar filma Matthijs mentre coccola uno dei loro cani cantando "Campioni, campioni" e posta il video su Instagram. Un dolce risveglio per il 20enne ex Ajax JUVE, LO SPECIALE SCUDETTO

Prima stagione alla Juventus, primo scudetto in Italia. L'annata di esordio di Matthijs de Ligt in Serie A si chiuderà con la vittoria del campionato. Il difensore centrale olandese ha contribuito al successo della squadra di Maurizio Sarri con quattro reti in 29 partite giocate e prestazioni in crescita dopo un avvio complicato. Il 12 agosto De Ligt festeggerà 21 anni ma nella sua personale bacheca può già vantare la vittoria della Eredivisie 2018/2019 con l'Ajax e della Serie A 2019/20 con la Juve.