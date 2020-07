1/24

Festa anche sui social dei calciatori juventini per la conquista dello scudetto. Il pensiero speciale di Cristiano Ronaldo: "Ecco fatto! Campioni d’Italia! Felicissimo per il secondo scudetto e di continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a chi ha sofferto e soffre per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa. Non è stato facile! Il vostro coraggio e la determinazione sono state la forza che ci serviva per lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia".





Juventus, lo speciale Scudetto