Sostituito all'ora di gioco contro il Sassuolo, in dubbio per le ultime due gare di campionato contro Inter e Lazio. Napoli in apprensione per le condizioni di Kostas Manolas, uscito dal campo a gara in corso nella vittoria per 2-0 contro i neroverdi di De Zerbi. Come si legge nel bollettino medico diffuso dal club, "il difensore si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro".