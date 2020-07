L'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Parma: "Se vinciamo le ultime due gare arriviamo secondi, dipende tutto da noi. Sarebbe il modo migliore per presentarci alla sfida di Champions contro il Paris Saint-Germain"

Battere Parma e Inter per chiudere al meglio un campionato straordinario e conquistare la seconda posizione in classifica alle spalle della Juventus campione d’Italia. Alla vigilia della sfida del Tardini che aprirà la 37^ giornata di campionato (martedì ore 19.30), Gian Piero Gasperini manda un messaggio chiaro all’ambiente Atalanta: "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe saremmo secondi. Il modo migliore per arrivare allo scontro nei quarti di Champions Legue col Paris Saint-Germain è restare concentrati e attenti".

"Parma squadra di valore. Col Milan mi è mancato il campo" leggi anche Serie A, il calendario del prossimo turno Gasperini punta a conquistare un nuovo record, con un successo al Tardini infatti l’Atalanta centrerebbe l’undicesima vittoria in trasferta in questa Serie A. Guai però a sottovalutare la squadra di D’Aversa: "Il Parma è una squadra di valore che ha fatto un ottimo campionato ed è stata in corsa per l'Europa: questo momento è un saliscendi che dipende anche dal recupero fisico e dal rientro di alcuni giocatori. La nostra condizione crescerà nelle prossime settimane", ha affermato Gasperini. Che è tornato sul diverbio con Mihajlovic e la conseguente squalifica nel turno precedente: "Mi è mancato il campo contro il Milan, avrei da ridire sulle modalità della squalifica, non è stato un episodio giudicato in modo equo".