Serie A, otto squalificati per il prossimo turno

In seguito alle partite della domenica, si aggiungono altri otto giocatori squalificati per la 37^ giornata. Salterà il prossimo turno l’espulso Thorsby della Sampdoria, mentre gli altri sette sono stati fermati perché ammoniti da diffidati. Si tratta di Larsen (Udinese), Nandez (Cagliari), Palacio (Bologna), Rabiot (Juventus), Rincon (Torino), Rispoli (Lecce) e Rrahmani (Verona).

Multe per Pradè e Meluso

Sanzioni anche per i dirigenti, ma senza squalifica. Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, dovrà pagare un'ammenda di 5 mila euro per esser entrato in campo per contestare una decisione arbitrale. Multa di 3 mila euro per motivi analoghi per i dirigenti del Lecce Liguori e Meluso: infrazione verificatasi davanti agli spogliatoi al termine della partita