Fiorentina

Formazioni ufficiali dal Franchi a partire dalla Fiorentina, 3-4-3 schierato da Iachini dove l’assenza è quella di Ribery (in tribuna per un risentimento all'adduttore destro) che non si accomoda nemmeno in panchina. Davanti il centravanti è Cutrone affiancato da Chiesa e Ghezzal. Si rivede Castrovilli a centrocampo, spazio sugli esterni a Venuti e Dalbert. Confermatissimo il trio difensivo così come Terracciano tra i pali