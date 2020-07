L'allenatore dell'Atalanta è già proiettato alla Champions e alla sfida con il Paris Saint Germain. Difficile rivedere in campo Ilicic: "Viaggiamo un po' alla giornata - dice - Più passa il tempo e più diventa difficile che possa esserci. Un'assenza che pesa perché per noi è fondamentale"

L'ennesima prova di forza di un'Atalanta che non intende fermarsi, nemmeno quando i giochi Scudetto sono ormai fatti. Resta un secondo posto da conquistare che darebbe ancora più lustro alla straordinaria stagione dei bergameschi. Incombe la Champions e la felicità per la vittoria ottenuta a Parma lascia il posto alla preoccupazione. Preoccupazione Per Josip Ilicic, uno degli uomini cardine dell'Atalanta che ormai non gioca da alcune settimane e che probabilmente non ci sarà anche in Champions: "Viaggiamo un po' alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa - dice Gian Piero Gasperini a fine partita - Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata, ora nel momento decisivo della stagione c'è questa assenza, la squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche, ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi, cercando di trovare altri equilibri. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un po' meno, ma sopperiamo con altre qualità".

Ed ancora: "Ilicic per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. Per noi è come se mancasse Dybala alla Juve oppure Immobile alla Lazio o Lukaku all'Inter".