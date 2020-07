Riecco Lautaro, golazo ed esultanza polemica

Ricezione, controllo di palla, resistenza fisica da chi ha in "toro" un soprannome non certo casuale. Poi un gran destro all'angolino e quell'esultanza un po' polemica. Ma per l'Inter l'aspetto fondamentale - a novanta minuti dalla fine del campionato ma soprattutto in ottica rush finale di Europa League - è aver ritrovato una rete da parte dell'argentino. Undici gol in Serie A in ventidue partite pre lockdown, uno ogni 152 minuti e ben diciassette in stagione. L'affinità con Lukaku e una verve calata dalla ripresa del campionato, come confermavano i numeri: prima del match contro il Napoli (un gol nella mezz'ora a disposizione) il rapporto minuti-gol era infatti salito a una rete ogni 346'. Gli unici timbri contro la Samp nel recupero della 25^ giornata e contro il Torino, cinque turni fa. Alla gioia contro il Napoli si è allora mischiata anche un po' di rabbia, dopo il recente stato di forma non ottimale e le tante voci in chiave mercato che l'hanno visto protagonista.