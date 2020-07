Obiettivi diversi ma sfida vera a San Siro. La squadra di Conte, in campo con la nuova maglia a "zig-zag", vuole difendere il secondo posto in classifica. Sanchez dal 1' con Lukaku. Borja Valero vince il ballottaggio con Eriksen. Nel Napoli out per squalifica Mertens: dal 1' Milik con Insigne e Politano. Gattuso punta a recuperare posizioni e la condizione ottimale in vista della Champions col Barcellona. Diretta Sky Sport Serie A dalle 21.45