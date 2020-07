In occasione della partita contro il Brescia la Lazio scenderà in campo con la nuova maglia, ideata per la prossima stagione. Sui social del club "spoilerate" le divise casalinghe e da trasferta: due anticipazioni che aumentano la curiosità dei tifosi. FOTO

Colletto bianco stile "polo", con una riga biancoceleste in mezzo, il colore della maglia rigorosamente biancoceleste. Con un post sui social la Lazio "spoilera" la divisa casalinga per la stagione 2020-21 con un messaggio: "Il celeste è il colore di casa". Tradizione rispettata con uno sguardo anche al futuro, con un look "moderno", come ha spiegato il direttore marketing del club Marco Canigiani, che ha anche annunciato che in occasione di Lazio-Brescia la squadra allenata da Simone Inzaghi scenderà in campo proprio con la nuova maglia. Poche ore di attesa quindi per scoprire la nuova divisa.