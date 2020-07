Pioli: "Ibra determinante, felice e sta bene qui"

L'allenatore del Milan dopo il 4-1 sul campo della Sampdoria: "Partita difficilissima, vincere era fondamentale. Questo è sempre di più il mio Milan. Ibra determinante per la nostra crescita, lui è contento e sta bene qui, lo dimostra con tutto quello che fa. Dopo domenica concederò tre settimane di riposo a tutto il gruppo" CAGLIARI-JUVE LIVE - TORO-ROMA LIVE

"La cosa importante era giocare bene stasera e vincere. Era una partita difficilissima, il clima così sereno in casa Sampdoria ci ha tolto un pò di determinazione. Questo è sempre di più il mio Milan, siamo squadra e lo siamo diventati per vari fattori". Stefano Pioli festeggia così il successo per 4-1 sui blucerchiati, undicesimo risultato utile di fila dal ritorno in campo post lockdown. "Siamo squadra e ora abbiamo quella fiducia che i risultati positivi e con squadre forti hanno alimentato" spiega Pioli.

"Ibra determinante" E poi Ibrahimovic, che Pioli "coccola" sottolineandone il ruolo decisivo, dentro e fuori dal campo, nella speranza di poterlo avere in rossonero anche nella prossima stagione: "Zlatan è stato determinante per la nostra crescita, la sua condizione sta migliorando e sta diventando sempre più determinante. Mi auguro ci siano tutte le condizioni per andare avanti, poi sul discorso economico io non posso fare molto: lui è contento e sta bene qui, lo dimostra con tutto quello che fa".

"Mercato? Non credo servano tantissimi interventi" Ibrahimovic fa parte delle strategie di mercato rossonere: "Credo che la società stia giustamente puntando sulla continuità - è il commento di Pioli - qualche miglioria si può fare ma non credo che abbiamo bisogno di tantissimi interventi".