Il centravanti svedese ha anche parlato del momento di forma in casa rossonera, con la squadra imbattuta dal ritorno in campo post lockdown (8 vittorie e 3 pareggi in 11 gare). Nell'ambiente c'è grande fiducia, merito per Ibrahimovic anche di Pioli: "Sono contento per lui perché ha fatto un gran lavoro. La squadra crede tanto in lui e lo rispetto". Menzione speciale anche per la mentalità di squadra: "Quando arriva l’occasione si ammazza la situazione col gol, l'ho detto appena sono arrivato al Milan".