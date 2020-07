Al 38' della sfida del Mapei Stadium l'allenatore rossoblù è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un confronto tra l'arbitro e la sua panchina. Il direttore di gara non è riuscito a individuare il colpevole di qualche espressione meritevole di cartellino rosso. Dopo aver chiesto più volte a Nicola di indicargli il responsabile non ha potuto far altro che applicare la nuova regola in vigore dalla scorsa estate

Episodio curioso al 38° di Sassuolo-Genoa. L'allenatore rossoblù Nicola viene espulso al termine di un lungo confronto tra la panchina genoana e l'arbitro Maresca. Il direttore di gara evidentemente ha sentito qualche espressione meritevole di cartellino rosso ma non è stato in grado di individuare il colpevole, nemmeno con l'aiuto del 4° uomo. A questo punto, dopo aver chiesto più volte a Nicola di indicargli il responsabile, l'arbitro non ha potuto fare altro che applicare la nuova regola, introdotta proprio l'estate scorsa: in caso di impossibilità di individuare il componente della panchina da espellere (o ammonire), la sanzione viene comminata al primo allenatore. E' la prima volta che questa nuova norma viene applicata in serie A.