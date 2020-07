L’attaccante del Napoli ha parlato così del capocannoniere della Serie A: "È fortissimo, si tiene su alti livelli da diverse stagioni. Ma spero che non batta il record perché significherebbe subire gol da lui". L'intervista integrale andrà in onda venerdì su Sky Sport 24 CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Nonostante classifica e obiettivi siano già delineati, la sfida tra Napoli e Lazio è ricca di spunti. Su tutti, la rincorsa al record detenuto da Higuain da parte di Ciro Immobile , che proverà ad eguagliare e sorpassare l’argentino in uno stadio che sente anche un po’ suo viste le origini napoletane. Dries Mertens ha parlato così dell’attaccante biancoceleste, nell’intervista rilasciata a Sky Sport. L'integrale andrà in onda venerdì su Sky Sport 24, di seguito un estratto.

Mertens: "Immobile è fortissimo"

"Non è solo quest'anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così" ha detto l’attaccante belga.