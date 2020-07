Gravina: “Campionato? Forse partenza a ottobre"

Il presidente della FIgc Gravina, a Benevento per partecipare alla serata di festeggiamenti per la promozione in A della squadra di Inzaghi, ha parlato del prossimo campionato, ipotizzando l'inizio del prossimo campionato a ottobre: "A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l'8 un'altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento". Secondo Gravina "il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19 settembre? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario".