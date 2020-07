Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria con il Toro che ha consegnato ai suoi il quinto posto aritmetico (valido per l'accesso diretto all'Europa League). "Adesso possiamo iniziare a pensare al Siviglia. Zaniolo? Mi ha detto che non era pronto a giocare titolare, ma con la Juventus può essere la sua partita ideale"

La Roma centra il primo obiettivo del suo finale di stagione. Con la vittoria sul Torino (3-2 allo Stadio Grande Torino), gli uomini di Fonseca hanno blindato il quinto posto, respingendo l'assalto del Milan e festeggiando l'accesso diretto all'Europa League. Proprio l'Europa League sta per tornare su Sky Sport, con i giallorossi impegnati il 6 agosto con il Siviglia. "Da stasera possiamo cominciare a pensare a quella sfida - esordisce l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Se possiamo vincere la coppa? Abbiamo questo desiderio, ma non dobbiamo pensare che sia facile. Giochiamo contro una squadra che l’ha vinta tante volte. Dobbiamo prima battere il Siviglia, poi vediamo che succede".