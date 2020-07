Un post social che dice tutto. Nicolò Zaniolo è da sempre molto attivo su Instagram e ha voluto approfittare della presentazione della nuova maglia della Roma per ribadire un concetto chiaro e semplice, rassicurante per i tifosi: "È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia", il post del classe 1999, che in giallorosso ha esordito nel settembre del 2018 al Bernabeu con il Real Madrid e che oggi, 64 presenze dopo, rappresenta un pilastro intoccabile della Roma, nonostante piaccia a molti.

Risposta importante

vedi anche

Zaniolo non si tocca, per la Roma è incedibile

Una testimonianza d'amore, quella postata su Instagram relativamente alla nuova maglia, che cade in un momento particolare. Zaniolo, infatti, era stato bacchettato da Fonseca dopo la partita con il Verona, durante la quale era stato rimproverato dal compagno Mancini per un brutto pallone perso con il risultato ancora in bilico: "Nicolò ha avuto un atteggiamento sbagliato", quanto dichiarato nell'intervista post partita dall'allenatore portoghese, che si è poi confrontato con il giocatore il giorno successivo, escludendolo dalla gara con l'Inter per un affaticamento muscolare. Notizia più fresca, l'iniziale mancata convocazione con la Spal: "Nessun problema fra noi, è solo infortunato", aveva spiegato in conferenza Fonseca, che poi ha fatto marcia indietro inserendolo nella lista per Ferrara in seguito allo stop di Under. Quello che è chiaro è che la volontà della Roma è di blindare Zaniolo, tenerselo stretto. Poi si sa, le vie del mercato sono infinite, ma l'amore dichiarato tra Roma e Zaniolo è reciproco.