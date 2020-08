Diverse novità per Sarri e Fonseca, che pensano già agli impegni con Lione e Siviglia: nella Roma esordio per Fuzato in porta e Calafiori sull'out di sinistra. Zaniolo torna dal 1' mentre Kalinic prende il posto di Dzeko. Nella Juve, senza CR7 e De Ligt, spazio per Zanimacchia nel tridente con Bernardeschi e Higuain. In difesa esordio per Frabotta. Diretta Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45