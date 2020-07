L’allenatore dei nerazzurri, che proprio oggi ha compiuto 51 anni festeggiando insieme ai suoi giocatori ad Appiano Gentile, ha presentato l’ultima sfida della stagione, contro l’Atalanta, che pouò valere il secondo posto in classifica: "Siamo la miglior difesa e loro il miglior attacco, speriamo di prevalere. Giocheremo a viso aperto, ci vogliamo misurare per vedere a che punto siamo arrivati"

Atalanta e Inter si sfideranno all’ultima giornata, in palio il secondo posto in classifica. Antonio Conte ha presentato la partita ai canali ufficiali del club: "È stata sicuramente un'annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Questa esperienza ha portato tanta fatica. Si è trattato di una situazione nuova, ci sono comunque degli aspetti positivi dei quali si potrà far tesoro in futuro. Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli. L'Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League. Ci sarà da soffrire, ma l'obiettivo è quello di far soffrire loro".