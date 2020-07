Notte agitata per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta l’Ansa il centrocampista dell’Inter avrebbe alzato la voce al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, a Milano. Il motivo? Avrebbe pretesto che un suo amico, un 42enne croato leggermente ferito a una gamba, venisse visitato prima di altre persone considerate in codice più grave. I medici, non riuscendo a calmare il giocatore, hanno così chiamato i carabinieri.