L'Inter ha ridotto il gap con la Juventus in questa stagione e pensa già a come rinforzarsi in vista della prossima. Il nome nuovo per il centrocampo di Antonio Conte è quello di Tanguy Ndombele del Tottenham, con il quale sono stati avviati i primi contatti. Nella trattativa per il 23enne ex Lione potrebbero entrare anche alcuni giocatori che piacciono a Mourinho. Si tratta di Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Milan Skriniar, con quest'ultimo che potrebbe essere l'indiziato numero 1 per l'inserimento nella trattativa. Il Tottenham in difesa infatti perderà Vertonghen a parametro zero.

Il rinnovo di Esposito

Sebastiano Esposito ha rinnovato il contratto con l'Inter per altri 5 anni con un ingaggio di 600mila euro più bonus a stagione. Il club nerazzurro vorrebbe mandarlo in prestito in una squadra che gli possa garantire la possibilità di giocare spesso. In pole position c'è il Crotone, sullo sfondo il Torino.