Qualcuno ha da poco festeggiato cifra tonda, altri si avviano verso la parte conclusiva della carriera. Spesso sottovalutati o dati per finiti, tuttavia, tanti giocatori con almeno 30 anni hanno svolto un ruolo da protagonisti nell'ultima stagione: anche la nostra Serie A ne ha beneficiato. Ecco chi sono i bomber Over-30 arrivati in doppia cifra quest'anno in uno dei top-5 campionati europei, ordinati per età. Nessuno di questi gioca in Ligue 1, dove comunque il campionato si è chiuso dopo 28 giornate