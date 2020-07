Il presidente giallorosso prima dell'ultima, decisiva, giornata di campionato: "Nonostante le tantissime difficoltà siamo arrivati a giocarci la salvezza all'ultimo turno. Non poter avere i tifosi allo stadio è il mio rammarico più grande. Sono certo che tutte le gare saranno segnate dalla massima correttezza"

Battere il Parma e sperare che il Genoa (oggi avanti di un punto in classifica) non ottenga i tre punti contro il Verona: è questa la combinazione che permetterebbe al Lecce di conquistare la salvezza nell’ultima giornata di campionato. "Il nostro obiettivo alla vigilia di questa stagione era quello di giocarci tutto fino all'ultima giornata: nonostante le tantissime difficoltà, legate principalmente all'emergenza epidemiologica, che ci ha costretto ad arrivare ad agosto, ci siamo riusciti. Abbiamo fatto bene, meglio di Spal e Brescia, e ora ce la giochiamo contro il Genoa, squadra blasonata e di sicuro costruita per altri obiettivi: segno che abbiamo fatto qualcosa di incredibile", le parole del presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani nel corso di una diretta diffusa sui canali social del Lecce.

"Non avere i tifosi allo stadio è il mio rammarico più grande" leggi anche Serie A, ultima giornata: curiosità e statistiche Il numero uno giallorosso analizza le difficoltà incontrate dalla squadra in questa stagione: "Abbiamo avuto diversi episodi sfortunati e sfavorevoli. Dopo la gara di Udine ho chiesto a tutti di guardare solo avanti e non indietro: il rammarico esiste, inutile nasconderlo, così come ci sono state nostre mancanze. Ma arrivati a questo punto è inutile voltarsi dietro". Sticchi Damiani ha poi aggiunto: “In una condizione normale ci sarebbe stata una cornice di pubblico invidiabile, con un Via del Mare che non avrebbe tolto il fiato agli avversari. Dalla ripartenza post Covid abbiamo dovuto rinunciare a oltre 20mila tifosi: questo è il mio più grande rammarico. Ringrazio comunque i nostri tifosi perché, anche senza poterci vedere, hanno sempre saputo farci arrivare il loro affetto. Ora dico a tutti di goderci questa ultima gara contro il Parma: qualunque sarà il verdetto finale, qualunque categoria sarà, ci metteremo al lavoro per ripartire con la massima passione e la massima serietà come abbiamo sempre fatto".