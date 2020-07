Una tra Genoa e Lecce accompagnerà Spal e Brescia in Serie B. Un solo posto a disposizione per salvarsi, 90 minuti al termine della stagione.. Liverani esalta la vittoria di Udine: "Squadra con qualità speciali, credo che il calcio possa regalare ancora delle favole inaspettate". Nicola dopo il 5-0 incassato dal Sassuolo: "Prestazione sballata dal punto di vista emotivo" SERIE A, RISULTATI 37^ GIORNATA: CORSA SALVEZZA APERTA

La corsa salvezza resterà aperta fino all'ultima giornata: il successo per 2-1 a Udine del Lecce e il ko per 5-0 incassato dal Genoa sul campo del Sassuolo ha portato a uno il punto di vantaggio dei liguri nei confronti dei pugliesi. Le due squadre si giocheranno tutto in 90 minuti domenica 2 agosto, con Genoa-Verona e Lecce-Parma.

Le combinazioni per la salvezza leggi anche Juric: "Il passato al Genoa? Lì vado per vincere" All'ultimo turno di campionato il Genoa ci arriva a quota 36 punti mentre il Lecce segue in terzultima posizione con 35. La formazione di Davide Nicola ha dalla sua il vantaggio degli scontri diretti, per effetto del pareggio per 2-2 al Via del Mare e della vittoria in casa per 2-1. Queste le combinazioni possibili. Il Genoa si salva se: Vince con il Verona;

Pareggia col Verona e il Lecce non batte il Parma;

Perde col Verona e il Lecce non batte il Parma. Il Lecce si salva se: Vince con il Parma e il Genoa non batte il Verona.

Nicola: "Ci giochiamo tutto" Amarezza nel commento di Davide Nicola dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Dal punto di vista emotivo abbiamo sballato la prestazione. L'avevamo preparata per completare l'opera e non siamo riusciti a livello emotivo trasferire questo in campo - spiega l'allenatore del Genoa - io non accampo scuse, mi dispiace per la nostra gente, per noi stessi. Ora accantoniamo questa partita perché non c'è tempo e dobbiamo giocarci tutto all'ultima".