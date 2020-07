Turnover massiccio per Maurizio Sarri, che in vista del ritorno degli ottavi di finale con il Lione dovrebbe far riposare diversi titolari, Cristiano Ronaldo compreso. Diversi cambi anche per Fonseca, che pensa al Siviglia

E dopo 11 partite consecutive in poco più di un mese (totale 974 minuti) anche Cristiano Ronaldo si prepara a riposare. La Scarpa d’Oro è ormai un’impresa quasi impossibile (servirebbero 4 gol per raggiungere Immobile, il quale a sua volta non dovrebbe segnare contro il Napoli) e così il portoghese non scenderà in campo contro la Roma, perlomeno non dall'inizio. Almeno per 90 minuti i record possono essere accantonati, perché il Lione chiama. Il 7 agosto la squadra di Garcia fa visita a Torino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 dell’andata. Servirà la miglior Juve e il miglior CR7.

Out CR7, spazio a Zanimacchia leggi anche Sarri: "Con la Roma gioca chi non rischia nulla" Insieme con il fuoriclasse portoghese saranno diversi i titolari a riposo contro i giallorossi. Sarri non schiererà l’Under 23, ipotesi preannunciata dallo stesso allenatore dopo il ko con il Cagliari, ma quella dell’Allianz Stadium non sarà certo la miglior versione possibile della squadra campione d’Italia. In attacco sarà il classe '98 Luca Zanimacchia a prendere il posto di Ronaldo, insieme con Bernardeschi e Higuain. A centrocampo torna Rabiot dopo la squalifica, mentre viene confermato dal 1' Muratore. In difesa potrebbe tornare dall'inizio Demiral, che proprio nel match d'andata contro i bianconeri si era infortunato gravemente al ginocchio. JUVENTUS (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Demiral, Danilo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Zanimacchia, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri