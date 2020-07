Il presidente del Torino Urbano Cairo smentisce le voci sulla cessione del club e rilancia: "Stiamo lavorando per il futuro. Non incontrerò nessuno e il club non è in vendita". Belotti punto fermo, Giampaolo obiettivo per la panchina

Cairo, no alla cessione e rilancio

Sfiducia, amarezza, contestazioni (civili) alla società. L'ambiente granata si interroga sul futuro. Cairo rilancia: "Non ho intenzione di vendere il Torino" dice a Sky Sport. Cadrà nel vuoto la richiesta pubblica di un incontro da parte di un advisor torinese, che rappresenterebbe una cordata di imprenditori interessata al club. Oltretutto le modalità e i contorni nebulosi della vicenda suscitano molte perplessità e sono ritenuti poco consoni (come annunciare in una conferenza stampa di volere acquistare la società senza aver contattato prima il presidente): "Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro" dice Cairo. Dalla conferma di Belotti all'obiettivo Giampaolo: il nuovo Toro dovrà ripartire da qui.