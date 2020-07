Il Toro sogna Patrik Schick, l'attaccante ceco per cui Lipsia e Roma non hanno ancora trovato un accordo sul riscatto. Ma non solo. C’è anche il nome di Andersen del Lione (ex Samp, 18 presenze e 1 gol quest’anno) che sarebbe un grande rinforzo per la difesa. Inoltre si tratta con la Samp per Linetty e Murru. Questi quattro giocatori sono stati tutti allenati da Giampaolo, segno evidente di come il prossimo allenatore possa essere lui. Su Murru c'è da aggiungere che c’è stato un incontro tra Samp e Cagliari, ma le parti sono distanti.

I numeri di Schick in Bundesliga

L'esperienza di Schick in Germania è iniziata di fatto a fine novembre 2019, per via di alcuni problemi alla caviglia emersi a settembre, dopo il trasferimento dalla Roma, che gli hanno fatto saltare sei gare di campionato. Trovata la sua prima rete il 30 novembre contro il Paderborn, l'attaccante ceco è poi riuscito a trovare una certa continuità (andando a segno per tre partite di fila a dicembre) e poi ancora tra maggio e giugno (con la ripresa del campionato). Schick ha chiuso la stagione in doppia cifra: 10 gol in 22 gare giocate in Bundes. Sommando le tre presenze in Champions (un assist nel 2-2 col Benfica) e quella agli ottavi della Coppa di Germania, ha giocato per un totale di 26 partite sommando 1577 minuti in campo.