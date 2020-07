Il Toro sogna Schick. Seguiti Linetty, Andersen e Murru

Sogna Schick per cui Lipsia e Roma non hanno ancora trovato un accordo sul riscatto. Ma non solo. C’è anche il nome di Andersen del Lione (ex Samp, 18 presenze e 1 gol quest’anno) sarebbe un grande rinforzo per la difesa. Inoltre si tratta con la Samp per Linetty e Murru. Questi quattro sono stati tutti allenati da Giampaolo segno evidente di come il prossimo allenatore possa essere lui.