Parole forti tra alcuni componenti degli staff, parapiglia in campo tra i giocatori dopo un fallo di Manolas su Correa e persino un faccia a faccia tra Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso . È successo un po' di tutto al San Paolo nel corso del secondo tempo di Lazio-Napoli . Mentre gli azzurri conquistavano la vittoria sul campo, in panchina si surriscaldavano gli animi. Gattuso ha sentito un'espressione nei suoi confronti proveniente dalla panchina biancoceleste ed è andato su tutte le furie, andando faccia a faccia con Inzaghi. Alla fine l’arbitro Calvarese ha ammonito entrambi.

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Napoli ha commentato l'episodio facendo mea culpa. " Meritavo l’espulsione : un po' di caciara l’ho fatta anche io, ci siamo detti qualche parola di troppo", ha ammesso l'ex Milan. E poi ancora. " Ho esagerato io, bisogna essere onesti , ma ora è finita e si deve guardare avanti. Con Inzaghi tutto chiarito? No, quando succedono queste cose devo far passare del tempo. Altrimenti rischio di fare ancora più danni”.

Inzaghi. "Eravamo troppo nervosi"

Anche Inzaghi ha provato a smorzare i toni dopo la partita. "Con Gattuso non c’è alcun problema. Capitano queste cose: in queste giornate si sono visti tanti scambi di opinione. C’era stato qualcosa tra un mio e un suo collaboratore, ma sono cose che si risolvono a fine partita. Sono scene che non si dovrebbero vedere ma in campo accade”, ha puntualizzato l'allenatore della Lazio.