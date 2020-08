Attraverso i propri canali social, il Napoli ha fornito un primo aggiornamento sulle condizioni di Insigne, sostituito all’84’ per un infortunio, dove si è parlato soltanto di un risentimento alla coscia. Gattuso spera di averlo per il Barcellona

Uno slalom in bello stile, poi Lorenzo Insigne ha fatto una smorfia di dolore, ha alzato una mano per richiamare l’attenzione e si è steso a terra toccandosi l'inguine della coscia sinistra. Una scena che ha rovinato la vittoria sulla Lazio che permette al Napoli di concludere il campionato con un sorriso. Gattuso l’ha subito sostituito all’84’, in panchina si è messo il ghiaccio sulla parte dolorante. In attesa di conoscere i risultati degli accertamenti medici che verranno svolti, il club attraverso i propri canali social ha comunicato semplicemente che "Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra". Dunque, prime sensazioni meno gravi rispetto all'inizio: il problema sarebbe all'osso dove si innesta l'adduttore, l'infortunio pare meno grave del previsto ma verrà comunque valutato con una risonanza magnetica.