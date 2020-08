Genoa-Verona, dove vedere la partita in tv

Il Genoa si gioca la salvezza nella sfida del Luigi Ferraris contro il Verona: un solo punto separa in classifica i rossoblù dal Lecce, impegnati in contemporanea contro il Parma. Gli uomini di Nicola dovranno quindi avere la meglio su una delle rivelazioni del campionato, guidata proprio da tanti ex genoani. Il fischio d'inizio di Genoa-Verona è in programma alle ore 20.45

Se scudetto e qualificazioni alle competizioni europee sono già stati assegnati, rimane un ultimo importantissimo verdetto, che verrà deciso in questa ultima giornata di campionato ed è quello che riguarda la terza retrocessa in Serie B. Ad accompagnare Spal e Brescia sarà una tra Genoa e Lecce. I rossoblù dovranno difendere il punto di vantaggio sui giallorossi (due se si considerano anche gli scontri diretti a favore), ma per farlo dovranno superare il Verona, autentica rivelazione di questo campionato. Con i tre punti, la formazione di Davide Nicola sarebbe aritmeticamente salva, mentre in caso di pareggio o sconfitta, dovrebbe a quel punto sperare in una non vittoria del Lecce contro il Parma. Sfida che si lega a doppio filo con il futuro, ma anche con il passato del Genoa: a Marassi torneranno infatti tanti ex, su tutti Ivan Juric e Miguel Veloso. L'allenatore croato si è infatti seduto 51 volte sulla panchina rossoblù, oltre alle 125 presenze da calciatore tra il 2006 e il 2010. Per il centrocampista portoghese, le partite giocate con la maglia del Genoa sono invece 115, prima del trasferimento a Verona avvenuto l'estate scorsa.