Nonostante la sconfitta nell’ultima giornata con l’Inter, l’Atalanta ha festeggiato la qualificazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo. I giocatori si sono messi in posa per una foto di gruppo. Non c’era Josip Ilicic, in Slovenia per problemi personali, ma i suoi compagni lo hanno voluto omaggiare mostrando la sua maglia numero 72. "Grandi", ha ringraziato lo sloveno con un post su Instagram insieme con un cuore

Una parola e un cuore. Josip Ilicic è tornato a scrivere sui social dopo 20 giorni di silenzio. Ha ringraziato i suoi compagni con un "Grandi", postando una foto di gruppo dei suoi compagni. Giocatori, staff, dirigenti: ci sono proprio tutti in questa istantanea scattata sul prato del Gewiss Stadium. Tutti tranne Ilicic, tornato in Slovenia per risolvere i suoi problemi personali. L’attaccante sta passando un momento difficile e la squadra si è stretta intorno a lui, mostrando al centro della foto la sua maglia numero 72. Una maglia che i tifosi della Dea non rivedranno più in questa stagione.