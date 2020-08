Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Dopo le 5 gare del sabato che hanno impegnato la parte alta della classifica, si chiude il campionato con l'ultimo verdetto da assegnare: la terza retrocessa oltre a Spal e Brescia. Un anticipo alle ore 18.00 e poi 4 gare in contemporanea alle 20.45: il calendario completo

Dopo le cinque partite di sabato che hanno riguardato la parte alta della classifica, la domenica dell'ultima giornata di Serie A si concentra sulla zona bassa. In particolar modo sulla lotta salvezza, con l'ultimo verdetto ancora da stabilire in questo campionato: il Genoa a quota 36 punti ospiterà il Verona al Luigi Ferraris, cercando di difendere la lunghezza di vantaggio sul Lecce, al momento che retrocesso, che al Via del Mare affronterà il Parma. Anche le posizioni di centro classifica devono ancora essere assegnate, con particolare attenzione a chi finirà nella parte sinistra: se Verona e Parma saranno impegnate contro Genoa e Lecce, la graduatoria verrà completata dalle rimanenti tre sfide: Spal-Fiorentina, Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese.