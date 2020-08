Il presidente dei rossoblù ha parlato del suo possibile addio a Radio Anch'io Sport: "Il club è in vendita da tre anni, ma vorrei lasciare a prescindere per dare a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Non penso al futuro al momento. La rosa era migliore di quanto dica la classifica". Intano riflessioni in corso sul futuro di Nicola

Un’annata turbolenta, una salvezza conquistata soltanto all’ultima giornata. Un motivo in più, per Enrico Preziosi, per lasciare il Genoa. "Dopo 35 anni forse è il momento di fare un passo indietro e lasciare a qualcun altro la possibilità di fare meglio" ha spiegato il presidente dei rossoblù a Radio Anch’io Sport, programma di Radio Rai. "Tutti sanno che il club è in vendita da tre anni – ha proseguito – il calcio mi dà spesso dei dispiaceri e vorrei staccarmi dalla gestione della società a prescindere dalla vendita. Tutto ha un inizio e una fine. La nostra rosa era migliore rispetto alla classifica conquistata, ma ci siamo salvati e questo è l’importante. Qualche errore è stato commesso, sia dall’allenatore che dalla dirigenza".