Roma, niente accordo con lo United per Smalling

Il Manchester United ha nuovamente rifiutato la proposta della Roma (3 milioni per il prestito + 12 per il riscatto) per trattenere Chris Smalling in vista dei prossimi impegni di Europa League. Il prestito non verrà quindi esteso e il difensore – a meno di colpi di scena prima della consegna delle liste UEFA – non sarà a disposizione contro il Siviglia. La sua stagione in giallorosso quindi si chiude qui, ma non si esclude che i due club possano tornare a parlarsi per cercare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo.