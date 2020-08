L'allenatore commenta il suo possibile addio ai giallorossi dopo la retrocessione in B: "Nessuno ha detto che il mio ciclo ciclo è chiuso, la proprietà ha voglia e c'è anche da parte mia e dello staff. Lavoro per fare calcio e lo faccio dove posso esprimere le mie idee. Resto a Lecce? Questa è una possibilità. La squadra ha giocato a calcio in tutti i campi d'Italia, la nostra gente deve essere orgogliosa di questi giocatori" LECCE-PARMA 2-4, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO

"Ora passerà la notte e tutti ci rifletteremo per parlare a mente fredda. Nessuno ha detto che il mio ciclo ciclo è chiuso, la proprietà ha voglia e c'è anche da parte mia e dello staff. Lavoro per fare calcio e lo faccio dove ho la possibilità di esprimere le mie idee". La partita persa in casa contro il Parma e costata la retrocessione in Serie B potrebbe non essere l'ultima di Fabio Liverani sulla panchina del Lecce. A spiegarlo è lo stesso allenatore al fischio finale: "Domani mattina ci vediamo con la società - le sue parole a Sky Sport - cerco un posto dove poter esprimere il mio lavoro e il mio calcio. Resto a Lecce? Questa è una possibilità. Non ho grandissime ambizioni di categoria, allenare come dico io avrà sempre un valore più alto".