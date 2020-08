Una crescita importante dei ricavi, ma anche un preoccupante aumento del costo del lavoro. È ciò che ci dice l'ultimo report annuale sul calcio italiano sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con Arel e Pwc (e presentato a Sky Sport 24 dal presidente Gabriele Gravina - intervista integrale in onda alle 19 e alle 01). L'interesse di professionisti e tifosi continua ad aumentare, ma restano le criticità a rallentarne la crescita: stadi vecchi e scarso investimento sul talento made in Italy. I dati