18/30

FEDERICO MACHEDA. Il gol con la maglia del Manchester United illuse i Red Devils e tutto il calcio italiano di aver trovato un nuovo talento per i prossimi 10-20 anni. Le speranze, tuttavia, si esaurirono subito dopo quel pomeriggio a Old Trafford. Acquistato dalla Sampdoria, non riuscì a far vedere le sue qualità in Serie A e, anno dopo anno, è progressivamente finito fuori dai radar. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Grecia, con il Panathinaikos, chiudendo entrambi i campionati in doppia cifra