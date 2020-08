Il capitano del Napoli allo spagnolo che contro il Barcellona ha giocato la sua ultima partita in azzurro: "Un onore essere al tuo fianco in questi anni. Mi mancherà non trovarti in spogliatoio, mi mancheranno le nostre risate e i tuoi tagli in area". Mertens gli fa eco: "Sei stato fondamentale per il nostro gioco"

Sette stagioni, due Coppe Italia e una Supercoppa insieme. Lorenzo Insigne e José Callejon hanno segnato un'epoca del Napoli: gioco a memoria in campo e grande intesa fuori, da Benitez a Gattuso. E ora che l'esterno spagnolo dice addio agli azzurri dopo 349 presenze e 82 gol, il suo capitano lo saluta così su Instagram: "Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono", le sentite parole di Insigne all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League incassata per mano del Barcellona. "È stato un onore essere al tuo fianco in tutti questi anni. Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo fantastico, un giocatore incredibile, un professionista esemplare".