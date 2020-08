Secondo quanto riporta l'ANSA, una cordata italiana, guidata da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani avrebbe presentato un'offerta di acquisto del Genoa. Capofila della cordata è Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi; in quota minoritaria Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds che ha riportato il club inglese allenato da Marcelo Bielsa in Premier League dopo 16 anni. Tra i proponenti, in quota minoritaria, ci sarebbe anche un fondo statunitense di private equity. Nelle scorse settimane c'erano stati dei primi contatti informali, con una verifica sullo stato del club.