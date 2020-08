Genoa, ufficiale Faggiano: è il nuovo ds

"Quattro anni splendidi, lascio una famiglia"

Faggiano ha salutato Parma, dove in quattro stagioni è stato tra gli artefici del doppio salto dalla C alla A e di due salvezze nel massimo campionato, con una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club: "Questa società, dalla proprietà a tutti i dipendenti, rappresenta per me una famiglia. Per questo non è stata una scelta facile, ma dopo un'attenta riflessione ho ritenuto fosse la più corretta nei confronti di me stesso e delle persone con cui ho condiviso questi anni lavorativi. Ritengo sia giusto salutarci al termine di questa stagione dopo il lungo cammino intrapreso insieme, ricco di ostacoli ma soprattutto di grandi gioie". L'addio dopo quattro anni arriva, spiega Faggiano, perché "ho capito che avevo bisogno di una nuova sfida perché sento di aver dato tutto me stesso, e non riuscirei a trovare dentro di me quel qualcosa in più che ritengo necessario per svolgere al meglio il mio lavoro".