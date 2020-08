Juve, lo staff di Pirlo

Dopo l’esonero di Sarri, in casa Juventus è iniziata l’era Pirlo. Contratto biennale per l’ex centrocampista, che percepirà un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro. Resta da definire nei dettagli lo staff: con Pirlo erano stati ingaggiati Roberto Baronio come vice e Antonio Gagliardi come assistente. Anche Claudio Filippi, preparatore dei portieri già nell'ultima stagione, dovrebbe far parte del gruppo di lavoro a disposizione del mister bianconero.