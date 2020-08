"Dovrò operarmi alla spalla, è qualcosa che deve essere fatto. Quello sarà il mio focus d'ora in poi, perché avrò bisogno di un pò di tempo per recuperare". Matthijs De Ligt lo aveva annunciato ai microfoni di Sky Sport nei minuti successivi all'eliminazione dalla Champions per mano del Lione. I prossimi giorni saranno quelli utili per un intervento chirurgico che il difensore della Juventus - partito per l'Olanda dopo la sfida di Champions - ha rinviato per diversi mesi, come la vistosa fasciatura indossata sotto la maglia nelle ultime uscite ha dimostrato. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero dopo l'operazione sono pari a circa tre mesi: il centrale olandese resterà fuori dai giochi fino a fine ottobre-metà novembre e non sarà quindi a disposizione per i primi passi delll'era Pirlo in panchina.