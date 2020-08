Dopo la delusione per l'eliminazione dalla Champions League contro il Lione, la Juventus ha deciso di voltare subito pagina e di iniziare immediatamente a programmare il futuro. La prima mossa è stato il cambio in panchina, con l'arrivo di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri. Ora il club bianconero sta iniziando a muoversi sul mercato, soprattutto su quello in uscita. Il primo ad andare via sarà Blaise Matuidi , che giocherà in America con l' Inter Miami . Intesa trovata con il club di David Beckham e, secondo i media francesi, visite mediche già nella giornata del 10 agosto a Parigi. Il centrocampista francese aveva ancora un anno di contratto con i bianconeri e lascerà l'Italia dopo tre stagioni.

In uscita anche Khedira e Higuain

L'obiettivo della Juventus è quindi quello di ringiovanire la rosa, per cui l'addio di Matuidi non sarà l'unico in casa bianconera. In partenza, infatti, c'è anche Sami Khedira, che nei prossimi giorni potrebbe salutare Torino 5 anni dopo il suo arrivo a parametro zero dal Real Madrid. Sembra ormai ai titoli di coda anche l'avventura alla Juventus di Gonzalo Higuain. Anche l'attaccante argentino potrebbe lasciare i bianconeri, questa volta in maniera definitiva dopo la parentesi della stagione 2018/2019 in prestito tra Milan e Chelsea.