Rocchi: "Guardare gli arbitri in modo diverso"

A pochi giorni dalla sua ultima partita in carriera e dall'inaspettata passerella finale di Juventus e Roma, l'arbitro Gianluca Rocchi (tecnicamente resta in organico fino al 31 agosto) torna su quella serata e a ringraziare le squadre. Un momento che lo ha commosso e che diventa anche un appello a guardare gli arbitri con occhi diversi. Ecco le sue parole in esclusiva a Sky Sport

"Mi piacerebbe tantissimo che l'arbitro venisse considerato una parte del gioco, che lo si vedesse veramente con occhi diversi, perché ancora lo si vede come una figura esterna, e la cosa che mi lascia una grandissima soddisfazione dell'altra sera (alla fine di Juventus-Roma) è che io mi sono sentito in quel momento una parte del gioco vera, perché me l'hanno riconosciuto loro, e per questo mi sento di ringraziarli". Cominica così l'intervista esclusiva a Sky Sport di Gianluca Rocchi, con un appello a guardare in modo diverso il mondo arbitrale. Juventus-Roma è stata la sua ultima partita, tanti i messaggi ricevuti: "Ne ho ricevuti tantissimi, sono rimasto veramente sorpreso, mi hanno scritto da Malagò a Gravina, ovviamente i vertici arbitrali, ma anche giovani arbitri con cui mi sono allenato a o che non conoscevo, si sono fatti dare il numero. E' stato trasversale e molto bello, vuol dire che c'è stato un ringraziamento per quello che ho fatto sul terreno di gioco"

"Ho chiuso un cerchio" vedi anche Rocchi lascia in lacrime, l'omaggio di Juve e Roma Impossibile non pensare a Juve-Roma del 2014 e alle tante polemiche che ci furono: "E' stato giusto chiudere il cerchio, quella partita mi ha insegnato tanto, soprattutto come reagire. Ho fatto un percorso personale per capire dove avevo sbagliato e soprattutto come potevo ripartire. Gli anni successivi sono stati una rivalsa con me stesso per dimostrare che non ero quello, ma quello che sono stato dopo. Per questo lo consiglio tantissimo ai giovani: io ho avuto tanti maestri, e li ringrazio, ma in campo sei solo con te stesso, puoi tirare fuori solo quello che hai dentro. Quasi niente a livello sportivo è così formativo". Ma nella carriera di Rocchi sono stati molti i momenti felici: "Ne ho avuti tanti, dalla finale di Europa League alla prima partita diretta ai Mondiali, ma anche l'esordio in promozione a 17 anni in un paesino in Toscana. Ne parlavo con i miei familiari l'altro giorno, sono felice davvero di aver fatto l'arbitro perché mi ha regalato gioie in varie fasi della carriera, a 17, a 30 e ora a quasi 47". Uno sguardo anche al futuro, a come poter cambiare il mondo del calcio rispetto al mondo arbitrale: "Vorrei eliminare tanti preconcetti che ci sono sugli arbitri, io ad esempio odiavo il conto dei precedenti di un arbitro con una squadra, mi sembra quasi un mettere in discussione la buona fede"