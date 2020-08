Allarme Covid-19 in casa Cagliari. Oltre a Kiril Despodov, risultato positivo al virus come comunicato dalla società nella giornata di martedì (il ragazzo, asintomatico, si trova in Bulgaria dove ha iniziato il periodo di quarantena), dai tamponi effettuati ieri al gruppo squadra sarebbero emersi altri casi di positività al coronavirus all’interno del gruppo squadra. La società, che non ha smentito la notizia, non ha rivelato i nomi ma secondo quanto filtra è molto probabile che il ritiro di Aritzo (fissato per giovedì) venga rinviato di qualche giorno in attesa di una nuova tornata di tamponi.