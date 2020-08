"Il Torino è una società storica, di grandi tradizioni. Sono stati in tanti a chiamarmi e a raccontarmi del Torino e tutti mi hanno detto che questo è un club diverso rispetto agli altri. Una diversità che bisogna vivere per poter spiegare". Parla così Marco Giampaolo durante la sua presentazione da nuovo allenatore granata. Un matrimonio che si sarebbe potuto concretizzare già in due precedenti occasioni in passato: "Erano tempio diversi, la prima volta avevo problematiche col patentino, l’altra invece il Torino era in B mentre io ero reduce dalla serie A col Siena”, ha proseguito l’allenatore.

La società ha voltato pagina in maniera radicale. È preoccupato del poco tempo che ha a disposizione per poter incidere? Chiede di essere giudicato con pazienza?

"Ero e sono consapevole che servirà tempo, il Toro viene da una tradizione diversa rispetto al mio modo di pensare. So che ci saranno difficoltà, che ci sarà da sputare sangue. Il tempo potrebbe essere il mio primo alleato o il mio nemico. Ne ho parlato con il presidente e con il direttore, mi auguro di poter avere un orizzonte temporale tale da poter costruire qualcosa”

Ha già individuato 2-3 punti fermi di questo Torino?

"Più che ruoli abbiamo parlato di posizioni in campo da ricoprire. C’è grande organizzazione e competenza da parte del direttore, abbiamo fatto diverse riunioni per capire quali sono i giocatori più funzionali alla mia idea di calcio. Il Toro giocava a tre in difesa, mentre io amo giocare a 4. I ruoli da andare a cercare sono quelli, oppure bisognerà capire quali giocatori già in rosa possano ricoprirli. I calciatori però per conoscerli bisogna allenarli e io al Toro sono appena arrivato".