Il terzino svizzero ha dato il suo ok al passaggio al Torino: affare definito. Al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus, contratto quadriennale per Rodriguez. In granata il difensore ritroverà Marco Giampaolo, che lo ha allenato per tre mesi in rossonero nella scorsa stagione

Manca solo l'ufficialità, ma Ricardo Rodriguez è di fatto un nuovo giocatore del Torino. Nella mattinata di venerdì il terzino sinistro ha dato il suo ok per il trasferimento a titolo definitivo dal Milan al club granata. Per lui è pronto un contratto di quattro anni. Nelle scorse ore le due società avevano trovato l'intesa sulle cifre: al Milan andranno 3 milioni di euro più bonus e Rodriguez saluterà i rossoneri dopo 93 presenze e 4 reti in due anni e mezzo, dall'estate 2017 a gennaio 2020. Dopo i sei mesi in prestito al PSV Eindhoven in Olanda, il 28enne svizzero lascia Milano a titolo definitivo.